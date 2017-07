मुकाम: पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनी अहमदाबाद,जानिए कैसे

गुजरात का अहमदाबाद सफाई के मामले में पहले भी चर्चा में रह चुका है और अब वैश्विक धरोहर का दर्जा भी मिल गया है। यूनेस्को ने अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि इससे पहले भारत के कई शहरों की कई ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन किसी शहर को पहली बार ये सम्मान मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस सूची में दिल्ली और मुंबई भी शामिल थी, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसी मॉर्डन सिटी को पीछे छोड़ अहमदाबाद आगे निकल गया है।

Thrilled to announce!Ahmedabad has just been declared India's first #WorldHeritage city by @UNESCO#AhmedabadWorldHeritageCity #India pic.twitter.com/QZVAvNbkPH