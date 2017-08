रेल हादसे: GOGGLE पर सबसे ज्यादा ये तलाशते हैं यूजर्स

पुरी से हरिद्वार जा रही कलिंग उत्कल एक्सप्रेस शनिवार शाम मुजफ्फरनगर जिले में खतौली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये हादसा शाम करीब 5 बजकर 45 मिनट हुआ। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन की कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं और कई पटरी से उतरी गईं। चश्मदीदों की मानें तो हादसे में 50 से ज्यादा लोगों कि मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के हिसाब से इस हादसे में 23 लोगों की जान गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

बताया जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरकर पास के एक घर की दीवार में जा घुसा। आंकड़ों की मानें तो पिछले एक साल में कई बड़े रेल हादसे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जब भी कोई रेल हादसा होता है तो लोग गूगल पर क्या सर्च करते हैं या किन सवालों को वो गूगल पर खोजते हैं। गूगल सर्च के हिसाब से रेल हादसों के दौरान तीन सवाल ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है।

पहला सवाल: Train Accident Today in India यानी जिस दिन रेल हादसा हुआ लोग उस बारे में खबर जानना चाहते हैं।



दूसरा सवाल : Train Accident in India Video, इस सर्च के हिसाब से अगर मानें तो लोग रेल हादसा का वीडियो देखना चाहते हैं।



तीसरा सवाल: Biggest Train Accident in India, किसी भी रेल हादसे के बाद लोग भारत में हुए सभी बड़े रेल हादसों को बारे में ज्यादा सर्च करते हैं।

