हादसा: हिमाचल प्रदेश के सोलन से किन्नौर जा रही बस शिमला में खाई में गिरी, 20 की मौत

शिमला से एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से किन्नौर जा रही एक बस शिमला के रामपुर में खाई में गिर गई है। इस हादसे में 20 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। बचाव अभियान जारी है।

#SpotVisuals 20 killed after a bus travelling to Solan from Kinnaur rolled down a gorge near Shimla's Rampur; Rescue operation underway pic.twitter.com/Gj8IoBBLn7