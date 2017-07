नापाक हरकतः अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगे पुलिस पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद

अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही आतंकी भी अपनी हरकतों को अंजाम देने की फिराक में लग गए हैं। अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए सोमवार को आतंकियों ने अनंतनाग-पहलगाम रोड पर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगी पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर लगातार गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। आपको बता दें कि आज ही अमरनाथ यात्रा के लिए 3133 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ।

J&K: A policeman has lost his life after terrorists attacked a police party near bus stand in Anantnag.(visuals deferred) pic.twitter.com/LiVHzi9L6A