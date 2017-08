थमी मुंबई: तेज बारिश ने ली 3 की जान,अगले 24 घंटे रेड Alert पर मायानगरी

मुंबई पर आसमान से आफत बरस रही है। कल से हो रही मुसलाधार बारिश ने मायानगरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे मुंबई में तेज बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की है। यही नहीं, इस बारिश ने 2 बच्चे समेत 3 की जान ले ली है, कई लोग घायल हो गए हैं।

आफत: भारी बारिश से ठहर गई मुंबई, सड़क, रेल, हवाई मार्ग ठप, अलर्ट जारी



बीते दिनों इस बारिश की वजह से 40 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए।29 अगस्त, 2017 को जारी आंकड़ों के मुताबिक सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक 105 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। देर रात 2 बजे तक रुक-रुक कर बारिश होती रही। पूरी रात मुंबई वालों के लिए ट्रेनें चलीं। आज सुबह में जाकर अंधेरी से घाटकोपर की मेट्रो रेल सेवा सामान्य हुई।



मुंबई डीसीपी के पीआरओ ने बताया कि कई इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। रास्ते सामान्य हो रहे हैं और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि कुछ कुछ इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है।

Central railway has also resumed services from Kurla to Dombivali #MumbaiRains