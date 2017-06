1993 मुंबई धमाका: दोषी मुस्तफा दोसा की मौत, सीने में की थी दर्द की शिकायत

1993 मु्ंबई धमाकों के दोषी मुस्तफा दोसा की बुधवार को मुंबई में मौत हो गयी। उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गौरतलब है कि 1993 को हुए मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने 16 जून को 7 आरोपियों में से अब्दुल कय्यूम को बरी कर दिया था।

Mumbai 1993 serial blasts convict Mustafa Dossa passes away after he was admitted to hospital for hypertension and diabetes. pic.twitter.com/ClRIrWikDQ