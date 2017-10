झारखंड में भूख से 11 साल की बच्ची की मौतः सीएम ने 24 घंटे के भीतर मांगी रिपोर्ट

झारखंड में 11 साल की बच्ची संतोषी की भूख से हुई मौत मामले में झारखंड सीएम रघुवर दास ने सिमडेगा डीसी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सीएम रघुवर दास ने कहा है कि रिपोर्ट में आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवायी की जाएगी। सीएम ने पीड़ित परिवार को 50 हज़ार की सहायता देने का निर्देश भी दिया है।

#Jharkhand: Simdega DC will submit report within 24 hours. Will take stern action against those found guilty says CM Raghubar Das