VIDEO: जब 'सोने की सीढ़ी' पर बीच में फंस गए सऊदी के राजा, हो गए कनफ्यूज!

अरब देशों के राजा, राजकुमारों के अलग ही ठाठ होते हैं। अरब देशों के राजा अपनी जिंदगी बड़े ही आलीशान तरीके से जीते हैं और इनके शौक भी बड़े शाही होते हैं। शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो अरब के राजा, राजकुमारों के पास नहीं होगी। इनको अपने जीने के अंदाज में जरा भी परिवर्तन अच्छा नहीं लगता ऐसे में अगर इनके रहने के तौर तरीकों में ज़रा भी खलल पड़ जाए तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन सऊदी अरब के राजा सलमान के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो परेशान हो गए।

सऊदी अरब के किंग सलमान एक ऐतिहासिक दोरे के लिए मोस्को पहुंचे थे। सलमान अपने प्राइवेट प्लेन से मोस्को पहुंचे थे लेकिन मोस्को पहुंचकर उनके प्लेन की सीढ़ियों ने उन्हें धोखा दे दिया। दरअसल मोस्को पहुंचकर सलमान एस्किलेटर (इलेक्ट्रिक सीढ़ियां) से उतर रहे थे तभी सीढ़ियां बीच में ही रुक गईं और सलमान बीच में अटक गए। सलमान के प्लेन में जो सीढ़ियां लगाई गईं थीं वो आम सीढ़ियां नहीं थीं। उनके उतरने के लिए सोने की सीढ़ियों को इस्तेमाल किया गया था।

बहराल, जब एस्किलेटर बीच में रुक गया तो किंग ने थोड़ी देर इंतजार किया उसके बाद उन्हें मजबूरन पैदल ही नीचे उतरना पड़ा। इस पूरे वाक्या का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बता दें कि सलमान चार दिनों की यात्रा पर मेस्किसको पहुंचे हैं। ये यात्रा इस मायने से भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार सऊदी का कोई राजना रूस यात्र पर आया है।

