जब सड़क पर क्रेश हुआ प्लेन, कारों के बीच फंसा, देखें वीडियो

अमेरिका के पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में सीसीटीवी में एक छोटे प्लेन के क्रेश होने का हादसा कैद हो गया है। फ्लोरिडा की एक व्यस्त सड़क पर यह हादसा हुआ, जहां यह प्लेन नीचे सड़क पर दो कारों के बीच फंस गया।

यह हादसा बुधवार की दोपहर को हुआ। मीडिया रिपोट्स की मानें तो इस एमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी सुरक्षित हैं और तीन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। लोकल हेयर स्टूडियों में लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। इस हेयर स्टूडियो ने 20 अक्टूबर को इस हादसा का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है। लोकल रिपोर्ट्स की मानें तो जिस समय प्लेन क्रेश हुआ और उसमें दो लोग बैठे हुए थे।

Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV