अमेरिकाः गोलीबारी के बाद वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में शांति बहाल, कैंपस खुला, पुलिस कर रही है निगरानी  

वर्जीनिया स्टेट विश्वविद्यालय परिसर गोलीबारी के बाद से बंद है। विश्वविद्यालय पुलिस ने कल रात ट्वीट किया परिसर में गोलीबारी के बाद वीएसयू बंद है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने से बचें और निर्देशों का पालन करें। हालांकि फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में शांति स्थापित कर विश्विविद्याल को खोल दिया है और पूरे वहां नजर बनाए हुए है।

Shooting Conclusion - Police have cleared the scene. Officers will remain vigilant. Campus lock down has been lifted.