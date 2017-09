VIDEO: कार से टकराने के बाद हवा में कुछ यूं उछला बाइक सवार और फिर..

चीन से एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। एक बाइक सवार युवक ने सिग्नल पर गलत तरीके से ट्रन लिया। जिसके बाद वह एक कार से जबरदस्त तरीके से टकरा गया। इसका वीडियो 'पीपल्स डेली' ने ट्विटर पर शेयर किया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक गलत मोड़ लेता है। जिसके बाद वह एक कार से बुरी तरह टकरा गया। टकराने के बाद वह कुछ दूर उछलता दिखाई देता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि टकराने के बाद भी वह उठकर चलता बना।

देखें वीडियो

Jaw-dropping moment a scooter rider hit by a car flies over the vehicle before making an 'impeccable' landing on the ground pic.twitter.com/pWkEI6Vprb