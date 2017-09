उत्तर कोरिया को ट्रम्प की चेतावनी:कहा-किम जोंग उन के पास अब ज्यादा दिन नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र में अपने धमकी भरे भाषण में अपने सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के विचारों को बयां कर रहे थे तो अब उनके ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ट्रम्प पर टिप्पणी करते हुए उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित नेता करार दिया और कहा था कि उनकी धमकियों ने सैन्य टकराव की आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर पर लिखा, 'अभी-अभी उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र में बोलते सुना। अगर वह लिटिल रॉकेट मैन (किम) के विचारों को बयां कर रहे थे तो उन सबके अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को उनके देश को धमकाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन को को बार-बार रॉकेट मैन कहकर ट्रम्प हमारे रॉकेटों के अमेरिका की मुख्य भूमि तक वार करने को और निश्चित बना रहे हैं। री योंग हो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करते हुए उन्हें 'कमांडर इन ग्रीफ', 'लाइंग किंग' करार दिया।

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!