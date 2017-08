अमेरिका:जब गलत स्पेलिंग के चलते ट्विटर पर उड़ा डोनाल्ड ट्रंप का मजाक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में स्पेलिंग की गलती कर डाली, जिसकी वजह से उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। शनिवार को उन्होंने बॉस्टन में हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में पोस्ट किए अपने चार ट्वीट में अंग्रेजी के जिस ‘हील’ शब्द का प्रयोग किया, उसका मतलब एड़ी था, जबकि वह उपचार वाले ‘हील’ शब्द का इस्तेमाल करना चाहते थे।

माना जाता है कि ट्रंप के ट्वीट में शब्दों की गलती अक्सर रहती है और वे इससे बचने के लिए ऐसे ट्वीटों को हटाते रहते हैं। इससे पहले मई में भी ऐसी एक गलती पर उनके 36 लाख फॉलोवरों ने मजाक उड़ाया था। इस बार भी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद ट्रंप ने तुरंत गलत ट्वीट को हटा दिया और सही स्पेलिंग के साथ फिर से ट्वीट किया। मगर जब तक उन्होंने अपनी गलती को सुधारा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोग उनके ट्वीट के स्क्रीन शॉट ले चुके थे।

I feal it in my fingers, I feal it in my toze pic.twitter.com/0Oq8Dhc4Tv

Honestly, this will never get old. Never. Not for 100 years. pic.twitter.com/CSadS2OqcE

Boston, and the REST of the country, will #heel when the guy with the "best words" resigns so that he can learn how to spell 4-letter words. pic.twitter.com/4IL3n5WQPm