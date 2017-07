इंडो-यूएस रिलेशनशिपः आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत होगी भारत की सुरक्षा व्यवस्था, अमेरिका देगा साथ

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 621.5 अरब डॉलर की रक्षा नीति पारित की है जिसमें भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने बताया कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद दोनों देश ने मिलकर ये फैसला लिया। जिसके बाद यूस कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में पेश किये गए इस बिल को पारित कर दिया गया।

On counter-terrorism I think there has been increasing recognition that we need to fight this together..: Navtej Sarna, Indian envoy to US