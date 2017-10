लास वेगास फायरिंग: मारा गया हमलावर, गोलीबारी में दो की मौत, 26 घायल

अमेरिका के लास वेगास स्थित एक अस्पताल में हुई गोलीबारी में कम से कम दो लोगों को मौत हो गई है और 26 लोग घायल हैं जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। अस्पताल के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। यूनिर्विसटी मेडिकल सेंटर की प्रवक्ता दनिता कोहेन ने बताया कि लास वेगास के अस्पताल में गोली के जख्म के साथ कई लोगों को लाया गया है। कोहेन ने इस बात पर कोई और ज्यादा जानकारी देने में खुद को असमर्थ बताया।



ट्विटर पर पुलिस ने दी जानकारी

लॉस वेगास मेट्रोपोलिटन पुलिस ने ट्विटर पर घटना की जानकारी देते हुए लिखा है कि हम मांडले बे कैसिनो के आसपास एक सक्रिय शूटर की मौजूदगी की रिपोर्ट्स की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को इलाके से दूर रहने का अनुरोध किया है। रूट 91 हार्वेस्‍ट कंट्री म्‍यूजिक फेस्टिवल में मौजूद लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी।

लोगों में अफरा-तफरी

ट्विटर पर वीडियो में दिख रहा है कि कंसर्ट में लोग चीख-पुकार रहे हैं और इधर-उधर भाग रहे हैं। पुलिस ने एहतियात ट्रॉपिकाना से रसेल रोड तक का I15 फ्री-वे बंद कर दिया है। होटल के बाहर कई स्‍वाट टीमें भेजी गईं हैं। पुलिस ने कहा है कि उन्‍होंने होटल के 29वें फ्लोर तक पहुंच बना ली है और 32वें फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

Panic, chaos after gunshots heard at #MandalayBay music fest in Las Vegas - LIVE UPDATES: https://t.co/EDAZkUlsTc pic.twitter.com/Q6pktkGqfu

Mandalay Bay: 2 dead, 26 injured, 12 critical; one shooter down, police 'do not believe there are more' https://t.co/EDAZkUlsTc pic.twitter.com/nCS2mgmFFx