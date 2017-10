FranceAttack: मार्सिले स्टेशन में चाकू से हमला, दो लोगों की मौत

फ्रांस के मार्सिले स्टेशन पर चाकू से हमले में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलते ही पुलिस और सैनिक वहां पहुंच गई। स्थानिय अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके हमलावर को गोलियों से उड़ा दिया।

कनाडा में ISIS का हमला:4 लोगों पर चढ़ाया ट्रक, पुलिस मैन को मारा चाकू

इस बीच, पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि वह सेंट चार्ल्स स्टेश के इर्दगिर्द के इलाके में जाने से परहेज करें। फिलहाल, पुलिस हमलावर के बारे में जानकारी जुटा रही है।

French police warn people to avoid Marseille's main train station amid reports of knife attack, assailant shot dead: Associated Press