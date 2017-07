OMG: भूखे बाघ के सामने फेकी गई बकरी, दोनों में हुई दोस्ती, video वायरल

लोक कथाओं में ऐसी आवधारणा है कि बाघ और बकरी को एक साथ नहीं रखा जा सकता लेकिन रूस से जो एक घटना का वीडियो सामने आया है वह लोगों को हैरानी में डाल दिया है। इस वीडियो को देखकर लोग यह कहना भूल जाएंगे कि बाघ और बकरी एक साथ नहीं रह सकते।

एक अंग्रेजी समाचार के अनुसार, अपने साथी बाघ (नर) से परेशान बाघिन एक बकरी के साथ दोस्ती कर चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि रूस के प्राइमॉर्स्की सफारी पार्क में बाघ का एक जोड़ा रखा गया था। दोनों के भोजन को तौर पर पार्क में एक बकरी को डाला गया लेकिन बाघिन ने बकरी पर हमला करने की बजाए उसे अपना दोस्त बना लिया। आगे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कि दोनों किस प्रकार एक दूसरे से दोस्ती कर अलग हो गए।

पार्क में रखे गए बाघ के जोड़े के साथ उनके दो शावक भी थे लेकिन किसी वजह से बाघिन शावकों को दूध नहीं पिलानी लगे जिससे एक की मौत हो गई।

लेकिन इस जोड़े ने अब बकरी को अपने फेमिली का सदस्य बना लिया है। बाघ-बकरी की दोस्ती का वीडियो लोग सोशल मीडिया में जमकर शेयर कर रहे हैं।

आप भी देखें यह वीडियो-

A tiger & a goat have formed a surprising bond -- living harmoniously together in the same compound at the Primorskiy Safari Park in Russia pic.twitter.com/qobrwdmupR