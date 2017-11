टेक्सास चर्च गोलीबारी: 27 की मौत, 20 घायल, हमलावर को पुलिस ने मार गिराया

अमेरिका के टेक्सास में चर्च के अंदर हुई गोलीबारी में कम से कम 27 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस गोलीबारी कांड में 20 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण टेक्सास के एक बैप्टिस्ट चर्च में हुई गोलीबारी में हमलावर को मार गिराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैन एंटोनियो से 48 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित सदरलैंड स्प्रिंग्स के चर्च में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। घटनास्थल पर दो एयरलाइफ हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं, उनकी मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

खबरों में बताया गया कि शूटर दोपहर से थोड़ी देर पहले चर्च में घुसा और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावर ने रविवार को चर्च में होने वाले प्रेयर के वक्त इस घटना को अंजाम दिया। मॉर्निंग न्यूज वेबसाइट की खबर के अनुसार घायलों में दो साल का एक बच्चा भी शामिल है। एफबीआई इस घटना में अन्य अपराधियों के संलिप्तता की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पिछले एक महीने के अंदर अमेरिका में यह गोलीबारी की तीरसी वारदात है। इससे पहले लॉस वेगास और मैनहटट्न में भी गोलीबारी कांड में कई लोग मारे गए थे।

VIDEO: At least 20 people are dead after a gunman walked into the First Baptist Church of Sutherland Springs, Texas, and started firing pic.twitter.com/2tkImbLtwn