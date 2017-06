US में भारतीय पर ​हमला: कैलीफोर्निया स्टोर में युवक को मारी गोली, खतरे से बाहर

अमेरिका के कैलीफोर्निया में रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने तेलंगाना के 26 साल के एक व्यक्ति को गोली मारी दी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि मुबीन अहमद खतरे से बाहर है।

He is admitted in the Eden Medical Centre CA. Fortunately Mubeen is now out of danger. We are following up the case with the police./3