UNGA में बोलीं सुषमा:हैवानियत की हदें पार करने वाला PAK हमें इंसानियत सिखा रहा है

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें सत्र की अध्यक्षता करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा शुक्रवार को भारत को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा, 'हैवानियत की हदें पार करने वाला देश हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है।'

#WATCH : EAM Sushma Swaraj addresses the United Nations General Assembly in New York #UNGA https://t.co/qWNiPVdyHK

सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेशी मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'जो मुल्क हैवानियत की हदें पार कर बेगुनाहारों को मौत के घाट उतारता है, वो हमें इंसानियत का पाठ पढा रहा है।' उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान पर तंज कसते हुए कहा, 'जब वो आतंकवाद के मुद्दे पर बोल रहे थे तो उनका भाषण सुनने वाले कह रहे थे, देखो कौन बोल रहा है।' गौरतलब है कि पाक विदेश मंत्री ने शुक्रवार को यूएन जनरल असेंबली में दिए गए अपने भाषण में भारत को स्टेट स्पांसर्ड टेररिज्म को गुनहगार करार दिया था और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोपी बताया था।

EAM @SushmaSwaraj begins her address at UNGA by congratulating Mr. @MiroslavLajcak on his election as President of the 72nd UNGA #EAMatUNGA pic.twitter.com/L8h6mM8qzJ