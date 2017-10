Viral: अपने रखवाले के लिए इस बिल्ली का प्यार देखकर दंग रह जाएंगे आप

ऐसा माना जाता है कि जानवर इंसानों के प्रति बेहद वफादार होते हैं। एक बिल्ली ने अपने रखवाले के लिए कुछ ऐसी ही वफादारी का सबूत दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सफेद रंग की एक बिल्ली कब्र के ऊपर बेचैन दिख रही है। वो बार-बार कब्र पर पैर मारती है जैसे किसी को खोज रही हो। दरअसर ये बिल्ली उस शख्स की कब्र से जाने को तैयार नहीं है जो उसकी देखबाल करता था।

इस शख्स की मौत हो जाने के बाद लोगों ने उसे दफना दिया। लेकिन ये बिल्ली अपने रखवाले को भूल नहीं सकी और उसकी कब्र पर जोर जोर से पैर मारकर उसे खोज रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसपास खड़े लोग उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन को जाने को तैयार नहीं है।

खास बात तो ये है कि यह पालतु नहीं बल्कि गली में रहने वाली एक आवारा बिल्ली है। लेकिन एक शख्स इसकी देख-रेख करता था जिसके चलते बिल्ली को उससे बेहद लगाव हो गया। ये वीडियो 'Russian Times' ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है।

नीचे देखें वीडियो:

