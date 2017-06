अमेरिकाः सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी, चार लोग घायल

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक यूपीएस गोदाम में फायरिंग में चार लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेरकर कार्रवाई शुरू कर दी है और फायरिंग का जवाब दे रही है। यह गोलीबारी 17वीं स्ट्रीट और वरमोंट के क्षेत्र में हुई है। शूटिंग का जवाब दे रहा है।

पीड़ितों को सैन फ्रांसिस्को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उनकी हालत के बारे में अभी तक नहीं पता है। पुलिस ने वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर छिपने की सलाह दी है।

#SFPD is at the scene of a shooting that occurred near 17th & Vermont. Please avoid the area, expect street closures and traffic delays #SF