जर्मनी: म्यूनिख रेलवे स्टेशन पर चलीं गोलियां, कई लोग घायल

जर्मनी के म्यूनिख रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलने की खबर है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने एक व्यकित को हिरासत में लिया है।

पुलिस ने बताया कि म्यूनिख रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलने से कई लोगे घायल हैं। इस गोलीबारी में एक महिला पुलिस अधिकारी बुरी तरह से घायल हुई है।

Shooting at train station in Munich, at least one person injured, reports German media pic.twitter.com/LlYEGGKRnT