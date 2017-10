सऊदी की नागरिक होंगी रोबोट 'सोफिया'

सउदी अरब रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। 25 अक्टूबर को सउदी अरब ने 'सोफिया' नाम के रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। सउदी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के लिए यद कदम उठाया है।

रोबोट का नाम सोफिया है और ऑफिशियल सउदी प्रेस रिलीज के अनुसार एक इवेंट में रोबोट को नोगरिकता प्रदान की गई। इवेंट में रोबोट ने थैंक्यू कहकर शुक्रिया भी अदा किया। हेसन रोबोटिक्स ने इस रोबोट को बनाया है और यह रोज के काम कर लेता है। ट्विटर लोग इस रोबोट को लेकर कंमेट शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये रोबोट बर्का पहनेगा तो कुछ कह रहे हैं कि क्या इस रोबोट का ट्विटर अकाउंट है।

"It is historical to be the first robot in the world to be recognized with citizenship." Please welcome the newest Saudi: Sophia. #FII2017 pic.twitter.com/bsv5LmKwlf