हमले की साजिश : सऊदी अरब ने रियाद एयरपोर्ट के पास ध्वस्त की बैलिस्टिक मिसाइल

सऊदी अरब ने शनिवार को रियाद किंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बैलिस्टिक मिलाइल को मार गिराया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मिसाइल को यमन से दागा गया था जिससे रियाद एयरपोर्ट के पास ही ध्वस्त कर दिया गया। न्यूज चैनल अल-अखबारिया के मुताबिक मिसाइल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी इसी वजह से इस धमाके में किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ। सऊदी अरब के ब्रॉडकास्टर अल-अरेबिया ने सऊदी वायु सेना के हवाले से कहा है कि मिसाइल को राजधानी के उत्तर-पूर्व में मार गिराया गया।

हूती के स्थानीय टीवी चेनल के मुताबिक मिसाइल को एयरपोर्ट उड़ाने के लिए दागा गया था। बता दें कि यमन में राष्ट्रप्रति अब्दराब्बुह मंसूर हादी की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। सऊदी अरब हूती को हराने वाले अभियान की अगुवाई कर रहा है. वह 2015 से इस विद्रोही संगठन पर हवाई कार्रवाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल प्रमुख देश है.

Video of Saudi Air Defense interception of Iranian Burkan 2H missile fired from Yemen targeting King Khaled International Airport just now pic.twitter.com/OHiCAcx3HW