आतंकी का कबूलनामाः हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन ने माना, भारत में कराए आतंकी हमले

अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किये जाने के बाद अब खुद इस संघटन ने स्वीकारा है कि वो आतंकी हमलों में शामिल रहा है। संगठन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने ये कबूला है कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ है। पाकिस्तान में छुपे सलाहुद्दीन ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात बोली है।

