अमेरिकी रक्षा सचिव के काबुल पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उतारे गए रॉकेट

काबुल के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास बुधवार को 20 से 30 रॉकेट उतारे जाने की खबर है। ये सभी रॉकेट उस समय उतारे गए जब अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस बातचीत के लिए काबुल पहुंचे थे।

Rocket landed close to Kabul's Hamid Karzai International Airport but no casualties reported, reports TOLONews quoting officials