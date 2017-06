बाल-बाल बचे: काबुल में भारतीय राजनयिक के घर रॉकेट गिरा, सभी सुरक्षित

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय राजनयिक मनप्रीत वोहरा के आवासीय परिसर में रॉकेट गिरने की खबर है। यह रॉकेट उनके घर में बने टेनिस कोर्ट में गिरा है। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।

Early reports indicate a rocket landed close to Resolute Support compound in Kabul city: Tolo News #Afghanistan