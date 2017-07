आपने देखा इस क्यूट पपी को साइकल चलाते हुए!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पपी अपने मालिक के साथ साइकिल पर घूमने का मजा ले रहा है। वीडियो में वह नन्हे-नन्हे पंजों से साइकिल में पैडल मार रहा है। हालांकि उसके पैर पैडलों से काफी ऊपर हवा में हैं। लेकिन फिर भी वह लगातार पैडल लगाता नजर आ रहा है। वीडियो से यह पता नहीं चल सका है कि इस पपी का नाम क्या है और यह वीडियो कहां का है।

इस वीडियो को तकरीबन 1.5 लाख बार री-ट्वीट किया जा चुका है। वहीं इस वीडियो को 3.3 लाख से ज्यादा लाइक से मिल चुके हैं।

देखें वीडियो

That wholesome feeling when you think you are contributing but you really have no idea what you are doing. pic.twitter.com/80JzQKrdkH