शंघाई सहयोग संगठनः शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी, NSG मेंबरशीप, CPEC व अरुणाचल मुद्दे पर हो सकती चर्चा

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेता शिखर सम्मेलन से इतर एक दूसरे से मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिल थे।

Got the opportunity to meet you again during SCO summit, grateful to you for your efforts and support for India's SCO membership: PM Modi pic.twitter.com/7aNmEgtqsu