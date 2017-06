मोदी-ट्रंप मीटः ट्रंप ने मोदी को बताया 'सच्चा मित्र', व्हाइट हाउस में कल साथ करेंगे डिनर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात से पहले ट्रंप ने मोदी को अपना 'सच्चा मित्र' बताते हुए आज कहा कि वह इस मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित हैं।

ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा,' भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सोमवार को व्हाइट हाउस में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं, सच्चे मित्र से महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करूंगा'।

Look forward to welcoming India's PM Modi to @WhiteHouse on Monday. Important strategic issues to discuss with a true friend!