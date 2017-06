विदेश दौराः फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी, मैकरॉन से करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार देशों की अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव के तहत आज फ्रांस पहुंचे। यहां वे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैन्युएल मैकरॉन के साथ आतंकवाद, भारत की एनएसजी की सदस्यता की दावेदारी और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

पेरिस पहुंचने के बाद मोदी ने ट्वीट किया, अपने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दौरे पर फ्रांस पहुंच गया हूं।

Reached France for a vital visit to enhance ties with one of our most important strategic partners. pic.twitter.com/m402KMDZc7