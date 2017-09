LIVE: मोदी बोले- इस धरती से बोस ने दिया था 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का नारा

पीएम मोदी म्यांमार के यंगून में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत-म्यांमार की सीमाएं ही नहीं, भावनाएं भी जुड़ी हैं। थुवुन्ना स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था। म्यांमार में भारतीयों ने दोनों देशों के दिलों को आपस में समेटा हुआ है।

Live अपडेट

- हमने म्यांमार के 40 मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है।

- भारत का लोकतांत्रिक अनुभव हम म्यांमार के साथ साझा कर रहे हैं।

- भारत उत्तर पूर्व राज्यों को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे में मानता है, जिसका रास्ता म्यांमार में खुलता है।

- किसी भी प्रकार की आपदा में हम न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि सभी के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं।

- भारत में व्यापार को आसान करने के लिए नियम सरल किए जा रहे हैं।

- जितने व्यापारी टैक्स सिस्टम से 6 साल में नहीं जुड़े थे वह 2 महीने में जुड़े।

- हम भारत को रीफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।

- पोर्ट्स को विकसित करने के लिए सागरमाला परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है।

- हम देश के हित में बड़े और कड़े फैसले लेने से जरा भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए दल से बड़ा देश है।

- चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या जीएसटी, या नोटबंदी हो हमने हर फैसला बिना डर और संकोच के लिया है।

- नोटबंदी के बाद ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपये जमा हैं लेकिन उन्होंने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा।

- पूरी दुनिया में रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट में जितना निवेश किया जा रहा है, पहले कभी नहीं किया गया।

- हमने संकल्प किया है कि गरीबी, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार मुक्त ग्रीन इंडिया बनाकर रहेंगे।

- मुझे नहीं लगता किसी और देश के विदेश मंत्री दूसरे देश में फंसे अपने लोगों के दुख-दर्द को लेकर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जितना परेशान हो।

- जब विदेशी ताकतों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों को अपना घर छोड़ना पड़ता था तो म्यांमार उनका दूसरा घर बन जाता था: पीएम मोदी

- पीएम मोदी ने कहा कि यह वही पवित्र धरती है जहां सुभाष चंद्र बोस ने गरजकर कहा था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।' जब नेताजी ने यहा से आजाद हिंद फौज का ऐलान किया तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें हिल गईं थीं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की से व्यापक बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों की जमीनी और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

भारत ने कहा कि वह रखाइन प्रांत में अतिवादी हिंसा को लेकर म्यामां की चिंता को साझा करता है जहां से सवा लाख रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से देश की एकता का सम्मान करने वाला समाधान तलाशने का आग्रह किया। मोदी की पहली द्विपक्षीय म्यांमार यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वहां की सरकार सवा लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही है।

