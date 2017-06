मोदी ट्रंप मीटः व्हाइट हाउस में पीएम को डिनर देंगे प्रेसिडेंट, पांच घंटे रहेंगे साथ 

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनेवाली है। इस मुलाकात पर पाकिस्तान की खास नजर टिकी हुई है, क्योंकि मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने पीएम को सच्चा दोस्त बताया था। वहीं आज पीएम मोदी के सम्मान में ट्रंप व्हाइट हाउस में वर्किंग डिनर का आयोजन कर रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई विदेशी नेता उनके साथ डिनर करेगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस तैयार है। अहम मुद्दों पर पीएम मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा होगी। इससे पहले ट्रंप ने पीएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पीएम ने भी उनका शुक्रिया अदा करने में जरा भी देर नहीं लगाई।

Thank you @POTUS for the warm personal welcome. Greatly look forward to my meeting and discussions with you @realDonaldTrump. https://t.co/lOfxlLI7v0