वायरल: लोगें की फिजूल शिकायत से परेशान पुलिस ने कहा- 'हमें फेसबुक ठीक करना नहीं आता, प्लीज कॉल न करें'

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फेसबुक पर सर्फिंग करते हुए अचानक स्क्रीन पर मेसेज आए 'सॉरी कुछ समय के लिए साइट काम नहीं करेगी'? जाहिर ऐसा होने पर आपको बहुत गुस्सा आया होगा! लेकिन क्या आपने इस बात से परेशान होकर पुलिस में शिकायत की है!

आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में लोग ऐसा करते हैं! हाल ही में अमेरिका की बॉथेल (Bothell) पुलिस ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में पुलिस डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह की समस्या के लिए आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन फेसबुक से जुड़ी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज हमें 911 इमरजेंसी पर फोन मत कीजिए।

दरअसल बॉथेल शहर की पुलिस इस बात से परेशान है कि फेसबुक खराब होने से जुड़ी समस्या भी लोगों को इमरजेंसी लगने लगी है और वो 911 नंबर पर कॉल करके पुलिस से मदद मांगते हैं। जब पुलिस का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लोगों से विनम्र आपील की। अपने ट्वीट में पुलिस ने लिखा - 'हम लोगों की मदद के लिए पहाडो़ं तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें फेसबुक की प्रॉब्लम ठीक करना नहीं आता. प्लीज हमें 911 इमरजेंसी पर कॉल करके ये न कहें कि आपका फेसबुक नहीं चल रहा।'

We will move mountains to help those in our community, however we can't fix Facebook so please don't call 911 to "let us know its down." pic.twitter.com/6K5C2s3Vsk