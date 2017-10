नई चालः पाकिस्तान सेना का दावा, जासूसी कर रहे भारतीय ड्रोन को मार गिराया

पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय ड्रोन (इंडियन क्वाडकॉप्टर) को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान ने इस ड्रोन पर रख चिखरी सेक्टर में जासूसी करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक ड्रोन की तस्वीर साझा की है। इस ड्रोन के निर्माता डीजेआई है और यह एक कॉर्मशियल मानवरहित एरियल ड्रोन बताया जा रहा है।

पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि यह भारतीय जासूसी ड्रोन है लेकिन आर्मी ने इससे ज्यादा कोई भी सूचना साझा नहीं की है। पाकिस्तानी आर्मी में मीडिया विंग के निदेशक मेजर जनरल आशिफ गफ्फूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो साझा करते हुए लिखा है कि

Indian quadcopter spying across LOC in Rakhchikri sector shot down by Pak Army shooters. Wreckage held. pic.twitter.com/g9FG7EghPS