पाकिस्तान की हिमाकत : नेवी ने अरब सागर में दागी एंटी शिप मिसाइल

पाकिस्तान ने हवा से पानी में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तानी नेवी के प्रवक्ता के मुताबिक पाक ने अरब सागर में ये लाइव मिसाइल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी नौसना के हेलीकॉप्टर सी किंग ने इस एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण नेवी के मुखिया एडमिरल मुहम्मद जकाउल्लाह की मौजूदगी में हुआ है।

नौसेना के मुताबिक ये मिसाइल अपने टारगेट को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम है। मिसाइल तकनीक और वैमानिकी से लैस है जिससे लंबी दूरी पर समुद्र में सटीक निशाना साधा जा सके।

Pakistan test-fired anti-ship missile from air to sea level in North Arabian Sea: Pak Media