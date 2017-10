पाक बेनकाबः आतंकियों के लिए स्वर्ग है पाकिस्तान, देता है आतंकी ट्रेनिंग और सुरक्षा, देखें वीडियो

पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए कितनी सुरक्षित है और उन्हें कितनी सुविधाएं मुहैया करता है, इसका खुलासा एक बार फिर हुआ है। इस बार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के एक समाजिक कार्यकर्ता (ऐक्टिविस्ट) ने पाकिस्तान की पोल खोली है। तौकीर गिलानी नाम के एक्टिविस्ट ने मुजफ्फराबाद में आयोजित एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। उन्हें सुरक्षित ठिकाना प्रदान करती है और इतना ही नहीं उनकी रक्षा भी करती है।

पीओके एक्टिविस्ट ने कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना न तो देश के लिए काम कर रही, न आवाम के लिए और न ही कश्मिरियों के लिए। तौकीर गिलानी ने आगे कहा कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं होगा जो अपने ही लोगों के खिलाफ काम करता हो लेकिन पाक के हुक्मरान अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं।

#WATCH Muzaffarabad: PoK Activist Tauqeer Geelani says #Pakistan Army trains terrorists, provides safe havens to them pic.twitter.com/l2DBSNC4JC