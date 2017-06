पाक का फर्जीवाड़ाः LoC पर इंडियन पोस्ट और 5 जवानों को मारने का वीडियो जारी, सेना ने कहा- झूठ

पाकिस्तानी सेना ने आज एक वीडियो जारी किया जिसमें नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैन्य चौकियों को कथित तौर पर हुये नुकसान को दिखाया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इसमें पांच भारती जवान में मारे गए। उधर भारतीय सेना ने पाक के दावे की पोल खोलते हुए हुए झूठा करार दिया है। बता दें कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी एक फर्जी वीडियो जारी कर भारतीय चौकियों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था।

दरअसल पाकिस्तान ने दावा है कि भारत की ओर से बिना उकसावे के संघर्ष विराम के उल्लंघन पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जिमसें नियंत्रण रेखा के ताता पानी सेक्टर में पांच भारतीय सैनिकों को मार गिराया गया। इस दावे के एक दिन बाद पाकिस्तान ने 27 सेकंड का यह वीडियो जारी किया है। यह वीडियो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज तड़के टि्वटर पर पोस्ट किया।

Ref PR285/17

Video clip showing destruction of Indian posts on LOC by Pak Army in response to unprovoked Indian firing on innocent citizens. pic.twitter.com/ceErT8KzlC