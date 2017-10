न्यूयॉर्क आतंकी हमला: गुस्साए ट्रंप ने कहा अब अमेरिकी में विदेशियों की एंट्री की जांच होगी और सख्त

मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी को और सख्ती बरतने के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पूरी दुनिया में अब इस हमले को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की तो वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी हमले की निंदा की है।

ट्रंप ने दी राजनीति न करने की सलाह

राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि हमले के बाद अमेरिका आने वाले हर व्यक्ति को कड़ी जांच से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन ऐसे हमलों के लिए किसी भी सूरत में राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'हम इस्लामिक स्टेट को मध्यपूर्व और अन्य जगहों पर हराने के बाद उसे हमारे देश में घुसने या लौटने नहीं देंगे। बहुत हो चुका।'

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

ओबामा और पीएम मोदी ने भी की निंदा

वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं और मिशेल हमले के बाद से ही पीड़ितों के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही उन लोगों का ख्याल भी आ रहा है जो हर पल न्यूयॉर्क को सुरक्षित रखने की कोशिशें करते रहते हैं।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट कर इस हमले का खौफनाक मंजर बयां किया है। उन्होंने बताया है कि उनके घर से बस पांच ब्लॉक दूर ही इस हमले को अंजाम दिया गया है। इन सबसे अलग अब सोशल मीडिया पर अमेरिका में इस्लाम को लेकर एक अलग ही बहस छिड़ गई है।

Strongly condemn the terror attack in New York City. My thoughts are with the families of the deceased & prayers with those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2017

Michelle and I are thinking of the victims of today's attack in NYC and everyone who keeps us safe. New Yorkers are as tough as they come. — Barack Obama (@BarackObama) November 1, 2017

सात साल पहले उजबेकिस्तान से अमेरिका आए सैफुलो ने दिया हमले को अंजाम

