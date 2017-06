पाकिस्तान: बहावलपुर में बड़ा हादसा, तेल टैंकर में आग लगने से 123 लोगों की मौत, 40 घायल

ईद के मौके पर पाकिस्तान से दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। जियो टीवी के अनुसार पाकिस्तान के बहावलपुर में एक तेल टैंकर में आग लगने से कम से कम 123 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। इनका इलाज बहावल विक्टोरिया अस्पताल और जिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के अधिकारी के अनुसार अधिकतर घायल 70 फीसदी तक जल गए हैं।

Army Aviation helicopters sent for evacuation of casualties to hospitals / burn centres. Hospitals placed on high alert. (2 of 2).