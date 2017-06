सउदी अरबः शाह सलमान ने छोटे बेटे मोहम्मद बिल सलमान अल-सउद को बनाया युवराज 

सउदी अरब के शाह सलमान ने आज अपने छोटे बेटे मोहम्मद बिन सलमान अल-सउद को युवराज घोषित कर दिया। पहले मोहम्मद बिन नायेफ इस भूमिका में थे।

Royal order: Selecting Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz as the Crown Prince . #SPAGOV



सरकारी संवाद समिति सउदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) की ओर से जारी शाही शासनादेश में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान (31) को युवराज के साथ उप प्रधानमंत्री भी नामित किया गया है तथा वह पहले की तरह रक्षा मंत्री के पद पर भी बने रहेंगे।

Royal order: Relieving Prince Mohammed bin Naif bin Abdulaziz Al Saud of his posts of Crown Prince, Deputy Premier and Interior Minister.