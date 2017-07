फोर्ब्स रिपोर्टः 34 बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ, 4 पर रूस तो 10वें स्थान पर अमेरिका

मोदी सरकार की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ी है इसका सबूत है फोर्ब्स का एक ट्वीट। अपने ट्वीट में फोर्ब्स ने बताया है कि भारत के लोग वर्तमान सरकार पर बहुत भरोसा करते हैं। ट्वीट के मुताबिक भारत के 73 प्रतिशत लोगों का विश्वास मोदी सरकार में है। देश के लोग सरकार की कार्यशैली से खुश हैं।

दरअसल दुनिया की जानी-मानी कंपनी फोर्ब्स ने 34 बड़े लोकतांत्रिक देशों में रह रहे लोगों का हवाला देते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में सरकार पर लोगों के भरोसे के बारे में बताया गया है।

The countries with the most and least confidence in their governments:

