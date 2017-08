मालदीव: संसद पर सेना का कब्जा, विपक्ष को नहीं लाने दिया गया अविश्वास प्रस्ताव

मालदीव में सियासी संकट गहरा गया है। मालदीव की सेना ने मंगलवार को संसद पर कब्जा कर उसे बंद कर दिया ताकि विपक्षी पार्टियां संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव न ला सके। सेना ने सांसदों को संसद में प्रवेश करने से रोक दिया इस दौरान सैन्यकर्मियों की विपक्षी सांसदों के साथ धक्कामुक्की भी हुई।

#Maldives Parliament Military siege: Opposition lawmakers roughed up by military personnel #Male pic.twitter.com/v3UYSnrLSa

विपक्षी सांसदों ने कहा कि सेना की मदद से संसद को बंद करके अविश्वास प्रस्ताव को रोका जा रहा है।

#Maldives: Opposition lawmakers say military siege was an attempt to block no-confidence motion in Parliament. #Male pic.twitter.com/IMwMmtZ2HQ