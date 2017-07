10वीं पास करने के बाद ट्विटर पर आई मलाला, देखें पहला ट्वीट

लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने अब 10वीं पास कर चुकी हैं। वैसे किसी किशोर उम्र के शख्स का 10वीं पास करना कोई नई बात नहीं है लेकिन मलाला का मामला अलग है। मलाला ने हाईस्कूल की पढ़ाई ब्रिटेन के बर्मिंघम से की है।

शुक्रवार को रिजल्ट आने के बाद मलाला ने अपना ट्विटर हैंडल शुरू किया। उन्होंने पहले ट्वीट में ही अपने इरादे को दोहराया है। अपने पहले ट्वी में ट्विटर को हाय बोलने बाद मलाला ने लिखा है कि आज स्कूल में उनका आखिरी दिन है और ट्विटर पर पहला।

Today is my last day of school and my first day on @Twitter [THREAD]