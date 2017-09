लंदन ट्रेन ब्लास्ट: आतंकी संगठन ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी

लंदन में शुक्रवार को हुए पार्संस ग्रीन स्टेशन पर धमाके की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसाआईएस) ने ली है। न्यूज एंजेसी एएनआई के मुताबिक यूके मीडिया ने ये साफ कर दिया है कि ये हमला आईएसआईएस ने ही करवाया था।



बता दें कि शुक्रवार को लंदन के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पार्संस ग्रीन पर ब्लास्ट हुआ था। ये धमाका शुक्रवार सुबह 8: 20 बजे ट्रेन के एक कोच में रखी 'बाल्टी' (कंटेनर) में हुआ था। इस घटना में करीब 22 लोग घोयल हो गए थे और कुछ लोगों के चेहरे झुलस गए थे। इस साल ब्रिटेन में यह पांचवां आतंकी हमला है।



ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा है कि इसका मकसद बड़ा नुकसान पहुंचाना था।



ISIS has claimed responsibility for the London bombing attack: UK media