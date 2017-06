ब्रिटेन में फिर आतंकी हमले : 3 घटनाओं में 3 अातंकी समेत 10 की मौत, 20 घायल

भारत-पाकिस्तान मैच की पूर्व संध्या पर इंग्लैंड में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 7 लोगों की मारे जाने की आशंका है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि आतंकी संगठन आईएसआईएस (isis) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को भी मार गिराया है। इस हमले में 20 से ज्यादा घायल होने की खबर है।

इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने मैनचेस्टर हमले के बाद ही घोषणा की थी कि लंदन में कुछ और आतंकी हमले हो सकते हैं। इस घोषणा के बाद पूरे ब्रिटेन में सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए थे।

चिंता बात यह है कि यह हमला ऐसे मौके पर हुआ है जब इंग्लैंड में क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है और यहां बड़ी संख्या में दूसरे देशों के लोग पहुंचे हैं।

हमला लंदन के सेंट्रल इलाक़े में स्थित चर्चित लंदन ब्रिज पर हुआ जहां सफेद रंग की एक कार ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को रौंद दिया। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना बरो मार्केट में हुई जहां हमलावरों ने चाकू से लोगों पर हमला बोल दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई। तीसरी घटना बकसोल में हुई है। घटना स्थल पर भारी पुलिस बल पहुंच चुका हैं। माना जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। हालांकि इस हमले में एक व्यक्ति के ही मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है।

इस आतंकी हमले से 10 दिन पहले ही 23 मई को एक बजे रात को मैनचेस्टर एरीना के एक म्यूजिक कंसर्ट पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 19 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

12 इंच लंबा चाकू

लंदन से आ रही खबर के मुताबिक टैक्सी ड्राईवर ने बताया कि एक वैन लंदन ब्रिज पर आई और ट्रैफ़िक लाइट सिस्टम के बीच से निकलते हुए सीड़ियों पर लोगों पर चढ़ गई। कई लोग वैन की चपेट में आ गए। फिर वैन से 12 इंच लंबे चाकूओं से लैस तीन लोग बाहर निकले और बोरो हाई स्ट्रीट की ओर लोगों पर चाकू से हमला करते हुए बढ़े।

देखें घटना का वीडियो-

Crowd runs from area around London Bridge following incident in which vehicle reportedly plowed into pedestrians