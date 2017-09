म्यांमार LIVE: सू की से बैठक में हुई रोहिंग्या मुसलमानों पर बात, मोदी ने की मुफ्त विजा की पेशकश

चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समापान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार दौरे पर हैं। पीएम मोदी मंगलवार को म्यांमार पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति क्याव के साथ म्यांमार और भारत के एतिहासिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। आज सुबह पीएम मोदी म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मिले।

लाइव अपडेट्स

10:50AM: म्यांमार के 40 नागरिक जो भारत की जेल में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाएगा: पीएम मोदी

10:45AM: म्यांमार के नागरिक जो भारत की आना चाहते हैं उन्हें मुफ्त वीजा दिया जाएगा : पीएम मोदी

10:45AM: उम्मीद है जल्द ही शांति के लिए रास्ता निकलेगा: पीएम मोदी

10:40AM: रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन पर हम भी चिंतित हैं: पीएम मोदी

10:30AM: म्यांमार में बोले पीएम मोदी, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने ही घर में हूं

10.00AM: नाय पी ताऊ में पीएम मोदी और म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की के बीच डेलिगेशन लेवल की वार्ता जारी

9.45AM: पीएम मोदी म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मिले।

Citizens of Myanmar who wish to visit India will be given gratis visas, and 40 Myanmarese citizens in Indian jails will be released: PM Modi

Together we will ensure that terror is not allowed to take roots in our country, on our soil or in neighboring countries: Aung San Suu Kyi pic.twitter.com/gXAOHgwG5R