स्पेन हमलाः बार्सिलोना में दूसरा आतंकी हमला नाकाम, सुरक्षाबलों ने 5 संदिग्धों को मार गिराया

स्पेन के बार्सिलोना में एक और आतंकी हमला हुआ। यहां बार्सिलोना से 100 किलोमीटर दूर कैम्ब्रिल्स में कार ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ कर भागने की कोशिश की। इसमें 7 नागरिक और एक पुलिस का जवान घायल हुआ है। वहीं इससे पहले गुरुवार रात को मशहूर पर्यटन स्थल रमब्लास में एक वैन से भीड़ पर हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए हैं और कई 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले के सिलसिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बार्सिलोना पुलिस इसे आंतकी हमला मान कार्रवाई कर रही है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

स्पेन में दूसरा हमला

Six civilians, one police injured in second Spain attack: Catalan govt (Source: AFP)



कैटालन के सरकारी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि स्पेन में एक दूसरा हमला भी हुआ है। इसमें 6 नागरिक और एक पुलिस का जवान घायल हुआ है। हालांकि ये हमला पहले वाले हमले से जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।

वैन ने मारी टक्कर

खबर ये भी आई है कि हमले के बाद बार्सिलोना की पुलिस जब शहर को सील कर रही थी तो एक वैन पुलिस बैरिकेड को तोड़कर भाग निकली। इस दौरान उसने दो पुलिस अफसरों को घायल भी कर दिया, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि इस वैन का उससे पहले हुए आतंकी हमले से कोई संबंध है या नहीं। बाद में उस वैन को आगे जाकर रोक लिया गया।

सभी भारतीय सुरक्षित

I am in constant touch with Indian Embassy in Spain @IndiainSpain. As of now, there is no report of an Indian casualty.