ट्रंप का आरोपः 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने आईएस सरगना बगदादी को मारने के अमेरिकी प्रयासों को किया विफल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' पर आईसआईएस के सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मारने के अमेरिकी प्रयास को 'विफल करने' का आरोप लगाया।

ट्रंप ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे वांछित आतंकवादी को मारने के अमेरिकी प्रयास को नाकाम कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनका दिया एजेंडा। बहरहाल, राष्ट्रपति अपने इस दावे के पक्ष में कोई ब्यौरा नहीं दिया।

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security